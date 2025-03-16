بلدية غزة تحذر من تداعيات توقف إمدادات الطاقة والوقود وتدعو للتدخل العاجل

حذرت بلدية غزة من خطورة الإجراءات التعسفية التي يتخذها الاحتلال الإسرائيلي بخصوص إغلاق المعابر ووقف دخول مصادر الطاقة والوقود اللازمة لتشغيل الخدمات الأساسية والمرافق الحيوية في المدينة. وأكدت البلدية أن هذه الإجراءات، إلى جانب تهديد الاحتلال بوقف ضخ مياه "مكروت"، تزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية في غزة.

وقالت البلدية في بيان لها، إن استمرار إغلاق المعابر ووقف إمدادات الوقود يهدد بتوقف تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي، ما يفاقم الكارثة الإنسانية في المدينة ويزيد من الأعباء على السكان الذين يعانون من نقص شديد في الخدمات الأساسية.

وأضافت البلدية أن خط مياه "مكروت" يغذي مدينة غزة بنحو 70% من احتياجاتها اليومية من المياه، وإن توقف هذا الخط سيؤدي إلى أزمة كبيرة في توفير المياه، مما يهدد حياة السكان ويعرضهم لخطر العطش وانتشار الأمراض نتيجة تدهور الوضع الصحي في المدينة.

وطالبت بلدية غزة المنظمات الأممية بالتدخل العاجل لإنقاذ الحياة الإنسانية في المدينة، مشددة على ضرورة الضغط على الاحتلال للامتثال للقوانين الدولية وتوفير إمدادات الطاقة والمياه بشكل مستمر دون أي عوائق.