وفد من "حماس" يلتقي نائب وزير الخارجية الروسي في الدوحة

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأحد، إن وفدا منها التقى مع الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط وبلدان أفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، في العاصمة القطرية الدوحة.

وأضافت الحركة في بيان وصل "الرسالة نت"، أن "الجانبان ناقشا تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار، والخروقات الإسرائيلية المستمرة للاتفاق، والممارسات التي تعرقل تنفيذه، بما في ذلك المماطلة في تطبيق البروتوكول الإنساني، ومنع إدخال الخيام والبيوت الجاهزة (الكرفانات) والوقود والمعدات الثقيلة، إلى جانب عرقلة جهود إعادة بناء البنية التحتية الأساسية، بالإضافة خطورة الأوضاع في القدس والضفة الغربية بسبب جرائم وسياسات الاحتلال وعمليات التدمير الممنهجة في مخيمات ومدن الضفة الغربية، والمساس بالأماكن الدينية".

وأكدت "حماس"، التزامها بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وجهوزيتها التامة لاستكماله، وضرورة التزام الاحتلال ببنود الاتفاق ومراحله المختلفة.

كما أكدت أهمية الدور الروسي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، مشددة على ضرورة توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة لسكان غزة، ودور روسيا في إحباط أي محاولة تهدف إلى فرض واقع جديد من خلال الحصار أو التهجير القسري.