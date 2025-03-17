القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية للمرة الثانية

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع، فجر اليوم الاثنين، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" شمال البحر الأحمر، للمرة الثانية خلال 24 ساعة.

وأوضح سريع، أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة، والطائرات المسيرة، حاملة الطائرات في اشتباك استمر لعدة ساعات، مبيناً أن "هذه العمليات رداً على استمرار العدوان الأمريكي على بلدنا، وفي ذكرى غزوة بدر الكبرى، وامتداداً لمسيرة الإسلام في مواجهة الطغيان والاستكبار".

أوضح "أفشلنا هجوم معادٍ، كان العدو يحضر لشنه على بلدنا، واضطرت طائراته الحربية المحلقة للعودة من حيث انطلقت؛ بعد إطلاق عدد من الصواريخ والمسيرات على حاملة الطائرات وعدد من القطع الحربية التابعة لها".

وشدد "سنمضي قدماً في تنفيذ ما ورد في كلمة السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي، بشأن الخيارات التصعيدية الإضافية، في حال استمر العدوان على بلدنا".