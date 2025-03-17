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^200 مثال: غزة العزة

الدفعة الـ45 من مرضى وجرحى غزة تغادر معبر رفح للعلاج

الرسالة نت - غزة

غادرت الدفعة الـ45 من مرضى وجرحى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري جنوبي القطاع للعلاج في ظل تشديد الاحتلال لحصاره على غزة ومنع دخول كافة المساعدات بما فيها الدواء والغذاء.

وأفادت مصادر محلية صباح اليوم الإثنين، بمغادرة الدفعة الـ45 من مرضى غزة عبر معبر رفح، لتلقي العلاج في الخارج، 

ويأتي سفر المرضى والجرحى، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ منذ 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

ويشهد قطاع غزة أزمة إنسانية نتيجة حرب الإبادة الجماعية التي شنتها دولة الاحتلال على مدار 15 شهرا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتواصل حربها بعد ذلك بأساليب غير تقليدية، عبر التجويع ومنع دخول الدواء ومستلزمات الحياة للغزيين، بالإضافة لقتل فلسطينيين عبر القصف ونيران المسيرات.

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