مركز الدراسات يستعرض خطة إعمار غزة في ضوء القمة العربية

أصدر مركز الدراسات السياسية والتنموية ورقة "تقدير موقف" حول خطة إعادة إعمار قطاع غزة، التي تم اعتمادها خلال القمة العربية الطارئة المنعقدة في القاهرة في 4 مارس الجاري، والتي جاءت في إطار الجهود العربية للتصدي لمخططات التهجير القسري التي تهدد سكان القطاع.

أكدت الورقة أن القمة العربية شهدت إجماعًا على رفض أي محاولات لإعادة رسم الخارطة الديموغرافية للقطاع، مشددًا على أن خطة الإعمار التي طرحتها مصر تقدم بديلًا عمليًا يعزز من صمود الفلسطينيين في أرضهم، ويحافظ على وحدة الأراضي الفلسطينية.

*أبرز نتائج القمة العربية*

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال القمة أن المشروع المصري لإعادة إعمار غزة قد تم تبنيه رسميًا من قبل الدول العربية، ليشكل خطوة رئيسية في مواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر، وشدد البيان الختامي للقمة على عدة محاور رئيسية، أبرزها:

• رفض أي مشاريع تهدف إلى تهجير سكان القطاع، والتأكيد على أن أي محاولة لفرض حلول قسرية غير مقبولة.

• تبني خطة عربية متكاملة لإعادة إعمار غزة، تشمل جوانب إنسانية وتنموية وأمنية.

• دعوة المجتمع الدولي لدعم الخطة، وضمان عدم استخدامها كورقة ضغط سياسي ضد الفلسطينيين.

• مطالبة مجلس الأمن الدولي بنشر قوات حفظ سلام في الضفة الغربية وقطاع غزة لحماية الفلسطينيين من الانتهاكات الإسرائيلية.

*ملامح خطة الإعمار المصرية*

استعرضت الورقة تفاصيل الخطة التي تقوم على نهج مرحلي واضح، يتوزع على مرحلتين رئيسيتين:

*الأولى: مرحلة التعافي المبكر (6 أشهر)*، بميزانية 3 مليارات دولار، وتركز على إزالة الأنقاض، توفير وحدات سكنية مؤقتة، وترميم الوحدات المتضررة.

*الثانية: مرحلة إعادة الإعمار (4.5 سنوات)*، بميزانية 50 مليار دولار، وتشمل إعادة تأهيل البنية التحتية، إنشاء مشاريع اقتصادية، وبناء مرافق عامة لتعزيز التنمية المستدامة.

*التحديات والفرص*

يرى المركز أن نجاح الخطة يتطلب حشد دعم دولي وإقليمي لضمان التمويل، إضافة إلى إيجاد آليات رقابة فعالة تضمن تنفيذها بشفافية، مع التأكيد على ضرورة تحييدها عن أي تجاذبات سياسية، كما أشارت الورقة إلى العقبات المحتملة التي قد تواجه تنفيذ الخطة، خاصة في ظل المواقف المتحفظة من بعض الأطراف الدولية.

*ردود الأفعال الدولية*

• المجتمع الدولي: رحب بالخطوة العربية لكنه ربط نجاحها بتثبيت وقف إطلاق النار بشكل دائم.

• حكومة الاحتلال: رفضت الخطة واعتبرتها محاولة لتعزيز دور السلطة الفلسطينية في إدارة غزة.

• الإدارة الأمريكية: أبدت تحفظات على بعض بنود الخطة، معتبرة أنها لا تعالج "الواقع القائم" في القطاع.

• الفصائل الفلسطينية: دعمت المبادرة بشكل عام، لكنها أبدت بعض التحفظات حول آلية التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بنشر قوات حفظ السلام.

يؤكد *مركز الدراسات السياسية والتنموية* أن خطة الإعمار تمثل فرصة حقيقية لإعادة الحياة إلى غزة، لكنها تظل رهينة بقدرة الأطراف المعنية على تجاوز العقبات السياسية واللوجستية، كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في دعم الخطة بما يضمن استدامة التنمية في القطاع، ويحفظ حقوق الفلسطينيين في أرضهم دون المساس بثوابتهم الوطنية.