"حماس" تثمن المواقف العربية المنددة بالعدوان على غزة

ثمّنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الثلاثاء، المواقف العربية والإسلامية والدولية المندّدة والرافضة "لاستئناف نتنياهو وحكومته المتطرّفة عدوانها المتوحّش، بعد انقلابها على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".

ودعت "حماس" الدول الصديقة والداعمة لعدالة القضية الفلسطينية إلى "ممارسة الضغوط على الإدارة الأمريكية لوقف هذا العدوان وحرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزّل".

وطالبت الأمم المتحدة، بمختلف مؤسساتها السياسية والقانونية والإنسانية، بـ"التحرّك العاجل والوقوف بحزم أمام انتهاكات الاحتلال الصهيوني للقانون الدولي، وخرقه للمواثيق والأعراف الدولية، وتهديده لأمن المنطقة واستقرارها عبر ارتكابه جرائم إبادة جماعية بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

وفجر اليوم الثلاثاء، شنت طائرات الاحتلال عدوانا واسعا على غزة، مستأنفة حرب الإبادة مجددا على القطاع، حيث قصفت عدة مناطق، ما أدى لارتقاء 404 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء وأصيب أكثر من 562 بينها حالات خطيرة.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.