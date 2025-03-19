أولمرت يهاجم نتنياهو: هذه حرب اليمين المتطرف ولخدمة أجندته

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت؛ إن الحرب الإسرائيلية الجارية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة؛ هي "حرب اليمين المتطرف؛ ولخدمة اجندة نتنياهو".

وأضاف أولمرت في كلمة له بمؤتمر دولي عقد ببرلين؛ بمشاركة شخصيات سياسية دولية؛ بينهم الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون وزوجته وزيرة الخارجية السابق هيلاري كلينتون:" هذه الحرب لا يريدها الإسرائيليون؛ ويفرضها نتنياهو ليحقق مكاسب سياسية شخصية بالنسبة له".

ودعا لضرورة توقف الحرب فورا؛ والعمل على انهاء الدم المسكوب؛ والتوصل لاتفاق سلام.

وأولمرت شارك مؤخرا مع عضو اللجنة المركزية المفصول من حركة فتح ناصر القدوة؛ لورقة مبادرة؛ تنادي بدولة فلسطينية؛ لكنها تقتضم الحق في القدس كعاصمة للشعب الفلسطيني.