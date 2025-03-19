الأمم المتحدة تدين استهداف موقعها في غزة ومقتل أحد موظفيها

أعرب المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة عن صدمته العميقة إثر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لموقع تابع للأمم المتحدة في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أحد موظفي المنظمة وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة.

وأكد المسؤول الأممي في تصريح عاجل أن الموقع الذي تعرض للقصف كان معروفًا بشكل جيد من قبل الجيش الإسرائيلي، مشددًا على أن استهداف المواقع الأممية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. وأوضح أن الموقع كان يقع في منطقة معزولة داخل القطاع، ولا توجد مبررات للهجوم عليه.

وأشار المدير التنفيذي إلى أن الأمم المتحدة تبذل جهودًا حثيثة لإجلاء المدنيين المصابين من زملائها، داعيًا إلى ضرورة حماية المواقع الأممية وضمان سلامة العاملين الإنسانيين في غزة.

وفي سياق تصريحاته، جدد المسؤول الأممي دعوته إلى استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن. كما حذر من خطورة استهداف المواقع الإنسانية والإغاثية، مؤكدًا أن هذه الهجمات تعيق الجهود الدولية لتقديم المساعدة للسكان المحاصرين.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث تتعرض المنشآت الإنسانية والأممية لاستهداف مباشر، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية في القطاع.