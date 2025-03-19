أسماء العاملين المستهدفين في قصف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في غزة

وصف المكتب الإعلامي هذا الاعتداء بالجريمة النكراء، مؤكدًا أنه يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تحمي العاملين في المجال الإغاثي والإنساني. وأشار إلى أن هذا القصف يأتي في سياق سياسة الاحتلال الممنهجة التي تستهدف الطواقم الإنسانية والمؤسسات الأممية بهدف تعطيل الجهود الإغاثية في قطاع غزة، وتعميق الكارثة الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع.

ودعا المكتب الإعلامي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذه الجريمة، وضرورة اتخاذ خطوات جادة لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتكررة بحق العاملين الإنسانيين. كما أكد المكتب على أن الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم يشجع الاحتلال على المضي قدمًا في استهداف المدنيين والعاملين في المجال الإغاثي.

وجدد المكتب مطالبته للأمم المتحدة باتخاذ موقف حاسم إزاء هذا الاعتداء، داعيًا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لمساءلة الاحتلال عن استهدافه المتعمد للمقرات الأممية والطواقم الإنسانية العاملة في قطاع غزة.

وأكد المكتب الإعلامي أن استمرار استهداف الطواقم الإغاثية العاملة تحت مظلة الأمم المتحدة يعكس تحديًا صارخًا للمجتمع الدولي، ويمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى جديته في حماية القانون الدولي ومنع جرائم الحرب.