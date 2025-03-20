حماس تدعو لتصعيد الضغط الدولي لوقف المجازر في غزة

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المجتمع الدولي، وخاصة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى تحمل مسؤولياتهما السياسية والأخلاقية في مواجهة ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية" التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأكدت الحركة في بيان اليوم أن التصعيد العسكري منذ الثلاثاء الماضي أسفر عن استشهاد نحو 600 فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، معتبرة أن هذه المجازر تستوجب تحركًا عاجلًا من الدول العربية والإسلامية على المستوى الدولي، ولا سيما في مجلس الأمن، لاتخاذ خطوات فورية لوقف العدوان الإسرائيلي.

كما جددت الحركة دعوتها للأمة العربية والإسلامية والشعوب الحرة في جميع أنحاء العالم إلى تصعيد الضغط على الاحتلال الإسرائيلي وداعميه، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية، عبر مختلف الوسائل المتاحة، دعماً للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير.