الأمم المتحدة تطلق تحقيقا حول هجوم (إسرائيلي) على منشأتها في غزة

أعلنت الأمم المتحدة إطلاق تحقيق في هجوم إسرائيلي على دار للضيافة، تابعة لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وسط قطاع غزة.

جاء ذلك على لسان نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، في مؤتمره الصحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الخميس.

وأعرب حق عن تطلعه بأن تتعاون السلطات الإسرائيلية في الكشف عن ملابسات الهجوم الذي أودى بحياة موظف أممي، الأربعاء.

وأوضح أن استهداف "إسرائيل" لدار الضيافة في مدينة دير البلح، وسط القطاع، أسفر عن مقتل مارين فاليف مارينوف (51 عاما) وهو بلغاري الجنسية، إضافة إلى إصابة 5 من موظفي الأمم المتحدة.

وأشار حق إلى أن 5 من موظفي الأونروا فقدوا حياتهم في الأيام القليلة الماضية نتيجة للقنابل التي أسقطتها "إسرائيل" على غزة.

وفقد ما لا يقل عن 280 موظفاً من موظفي الأمم المتحدة حياتهم في الهجمات التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ استئنافها الإبادة بغزة فجر الثلاثاء وحتى مساء الخميس، قتلت "إسرائيل" 591 فلسطينيا وأصابت 1042 آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق أرقام رسمية في القطاع.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 162 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.