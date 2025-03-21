زحالقة: حماس تبدي ليونة في المفاوضات لكنها لن تتنازل عن المبادئ الأساسية

أكد جمال زحالقة، العضو السابق في الكنيست الإسرائيلي، أن حركة حماس تبدي مرونة في العديد من القضايا خلال مفاوضات وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، لكنها لن تتنازل عن بعض المبادئ الأساسية التي تراها غير قابلة للتفاوض.

وأشار زحالقة إلى أن حماس تريد ضمانات قوية لوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي كامل من غزة، بالإضافة إلى إعادة الإعمار.

وأضاف زحالقة أن إسرائيل، من جهتها، ترفض هذه الشروط وتصر على استمرار الحرب، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحكم بشكل كامل في القرارات السياسية والعسكرية، وأن الحكومة الإسرائيلية بأكملها تخضع لسيطرته.

وأكد أن المجتمع الإسرائيلي منقسم حول استمرار الحرب، حيث تعارض غالبية الإسرائيليين استشهاد عدد كبير من الجنود واستمرار أزمة المحتجزين.

وأشار زحالقة إلى أن جهود الوساطة التي تقودها مصر وقطر مستمرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب.

وأوضح أن حماس لم ترفض المقترحات المطروحة، لكنها تسعى للحصول على ضمانات حقيقية لوقف الحرب بشكل دائم. كما أشار إلى أن قطر ومصر تسعيان لتحقيق إنجازات سياسية تمكنهما من تعزيز مواقعهما الإقليمية.

وأكد زحالقة أن الدول العربية تمتلك وزنًا سياسيًا واقتصاديًا كبيرًا يمكن أن يؤثر بشكل كبير على مسار الأحداث، لكنها لا تستخدم هذا النفوذ بشكل كافٍ.

وأشار إلى أن العالم الإسلامي ككل يمتلك قوة كبيرة يمكن أن تؤثر على الموقف الدولي، لكنه لاحظ أن الولايات المتحدة، رغم دعمها المالي والسياسي لإسرائيل، لا تمتلك القدرة على إجبار إسرائيل على وقف الحرب.

وأوضح زحالقة أن نتنياهو يسعى لاستمرار الحرب لأسباب سياسية داخلية، حيث يريد تعزيز موقفه السياسي وإعادة تماسك ائتلافه الحكومي. وأشار إلى أن نتنياهو يتحكم بشكل كامل في القرارات الإسرائيلية، وأنه لا يريد إجراء انتخابات مبكرة أو تشكيل لجان تحقيق حول الحرب.

وفي ختام حديثه، تساءل زحالقة عن كيفية وقف نزيف الدم في شهر رمضان، مؤكدًا أن هناك جهودًا كبيرة تبذل لإيجاد حل للأزمة. وأعرب عن أمله في أن تتوقف الحرب قريبًا، خاصة مع استشهاد مئات الأطفال والمدنيين في غزة.

وأكد زحالقة أن حماس مستعدة للتخلي عن الحكم في غزة، لكنها تريد رؤية ضوء في نهاية النفق يتمثل في وقف الحرب بشكل دائم وانسحاب إسرائيلي كامل وإعادة إعمار القطاع.