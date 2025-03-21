بلدية رفح تحذر من كارثة غير مسبوقة وتُعلق العمل في مقرها

أعلنت بلدية رفح، صباح اليوم الجمعة، عن تعليق العمل في مقرها المؤقت، في ظل القصف الإسرائيلي المكثف على المدينة، مؤكدةً أن مؤكدةً أنَّ 100 شهيد ارتقوا منذ استئناف حرب الإبادة الجماعية على القطاع فجر الثلاثاء الماضي.

وقالت بلدية رفح في بيان تلقت "الرسالة نت" نسخة منه، إنها اضطرت إلى تجميد العمل في إنشاء مخيمات الإيواء؛ نظرًا لاستحالة الاستمرار وسط القصف العنيف.

وحذرت البلدية من كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث تحوّلت المدينة إلى ما وصفتها "ساحة حرب مفتوحة" تُباد فيها العائلات أمام مرأى ومسمع العالم.

وأسفرت حرب الإبادة عن استشهاد أكثر من 100 مدني معظمهم من الأطفال، وإصابة العشرات بجراح متفاوتة، إثر قصف عشوائي يستهدف المنازل والطرق، وسط صمت دولي وعربي، بحسب بيان البلدية.

وناشدت بلدية رفح الأمم المتحدة، والصليب الأحمر الدولي والمؤسسات الحقوقية، بضرورة وقف فوري للعدوان الإسرائيلي، ومنع استمرار المجازر بحق المدنيين الأبرياء.

وطالبت بإدخال مساعدات إنسانية عاجلة تشمل الخيام، المساكن المؤقتة، المواد الغذائية، والمستلزمات الطبية لإنقاذ النازحين والجرحى.

واعتبرت أن " استمرار هذا العدوان دون رادعٍ هو وصمة عارٍ على جبين المجتمع الدولي"، داعيةً الجميع لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، "قبل أن تتحول رفح إلى مقبرة جماعية صامتة تحت أنقاض البيوت والخيام المحترقة".

ولليوم الرابع على التوالي، تواصل "إسرائيل" عدوانها المتجدد على قطاع غزة، بغارات جوية تستهدف مناطق متفرقة من القطاع، بعد انقلابها على اتفاق إطلاق النار، الموقع في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتسببت حرب الإبادة منذ استئنافها فجر الثلاثاء الماضي، بوصول 510 شهداء وأكثر من 900 جريح، إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال أول 48 ساعة من الغارات الغادرة، وفقاً لمصادر طبية.