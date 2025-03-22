عائلات"الأسرى الإسرائيليين": "نتنياهو" منشغل بحساباته الشخصية

اتهمت عائلات الأسرى الإسرائيليين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالانشغال بتصفية حساباته الشخصية والسياسية، على حساب الأسرى المعتقلين في قطاع غزة.

وقالت عائلات الأسرى في تصريح صحفي، إن "نتنياهو" ترك 59 أسيراً إسرائيلياً لمصيرهم المجهول في غزة، واستأنف الحرب على قطاع غزة، وانشغل بتصفية حساباته الشخصية والسياسية.

ومنذ أيام، يتظاهر آلاف الإسرائيليين، بالقرب من مقرّ إقامة "نتنياهو" بمدينة القدس؛ للمطالبة بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، ورفضا لاستمرار الحرب على غزة.

وطالب المتظاهرون بضرورة المضي في صفقة تبادل؛ للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وإنهاء الحرب على القطاع.

واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي بقرار من "نتنياهو" حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، فجر الثلاثاء الماضي، مسفراً عن مئات الشهداء والجرحى من المدنيين الآمنين.

بينما خرقت "إسرائيل" اتفاق وقف إطلاق النار بالتنصل من بنود اتفاق المرحلة الأولى قبل استئناف الحرب، باستمرار استهداف المدنيين، وعدم تنفيذ البروتوكول الإنساني، في حين أغلقت معابر قطاع غزة منذ مطلع مارس/ آذار الجاري.