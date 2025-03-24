بلدية رفح: آلاف المواطنين محاصرون تحت النار بتل السلطان

قالت بلدية رفح جنوب قطاع غزة، صباح اليوم الإثنين، إن آلاف المواطنين يتعرضون للإبادة في حي تل السلطان برفح، حيث لا يزال آلاف المدنيين، بينهم أطفال ونساء وكبار سن، محاصرين تحت نيران القصف الإسرائيلي العنيف، دون أي وسيلة للنجاة أو إيصال استغاثاتهم للعالم.

وأضافت البلدية في بيان تابعته "الرسالة نت"، إن الاتصالات انقطعت تمامًا عن الحي، والمصير مجهول للعائلات المحاصرة بين الأنقاض، دون ماء أو غذاء أو دواء، وسط انهيار تام للخدمات الصحية.

وأوضحت أن الجرحى يُتركون للنزيف حتى الموت، والأطفال يموتون جوعًا وعطشًا تحت الحصار والقصف المتواصل.

وأضافت: "إمعانًا في الجريمة، لا يزال مصير طواقم الإسعاف والدفاع المدني مجهولًا منذ أكثر من 36 ساعة، بعد فقدان الاتصال بهم أثناء توجههم إلى تل السلطان لإنقاذ الجرحى".

وشددت على أن استهداف المنقذين وعرقلة عملهم يُعد جريمة حرب بشعة وانتهاكًا صارخًا لكل القوانين الدولية والإنسانية.

وحمّلت بلدية رفح الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، كما حملت المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة مسؤولية صمتهم وتخاذلهم أمام هذه المجازر.

وتحت وطأة القصف والاستهداف الإسرائيلي المكثف، نزح مئات الفلسطينيين صباح أمس الأحد من حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، قاطعين مسافات طويلة سيرًا على الأقدام، بعد أن طالبهم الاحتلال بالخروج من تلك المناطق، بذريعة أنّها "منطقة قتال خطيرة".

وترافق ذلك مع تكثيف القصف المدفعي والغارات الجوية على المنطقة منذ فجر أمس وتحليق الطائرات الحربية والمروحية في الأجواء، إلى جانب طائرات الاستطلاع وكواد كابتر.

يأتي ذلك تواصل فيما "إسرائيل" عدوانها المتجدد على قطاع غزة لليوم السابع على التوالي، بعد استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية الثلاثاء الماضي.

وارتفعت حصيلة الشهداء والإصابات منذ تجدد العدوان في 18 مارس/ آذار الجاري إلى 673 شهيدا، و1,233 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة العدوان إلى 50,021 شهيدا و 113,274 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.