تطورات العدوان على غزة لليوم السابع بعد وقف إطلاق النار

لا تزال الطائرات الحربية الإسرائيلية تكثف غاراتها على مختلف مناطق قطاع غزة لليوم السابع على التوالي، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين، فيما استهدفت الهجمات مناطق سكنية ومرافق طبية وأهداف مدنية أخرى.

خان يونس تحت القصف

شنت الطائرات الإسرائيلية أكثر من 15 غارة منذ فجر اليوم، مستهدفة مناطق متفرقة من المدينة.

وأسفر القصف على خيام نازحين تعود لعائلة أبو سمرة في منطقة قيزان رشوان عن استشهاد 6 أشخاص وسقوط عدد من الجرحى.

كما أدى استهداف منزل لعائلة أبو خاطر في منطقة معن إلى ارتقاء 4 شهداء وإصابة آخرين.

استهدفت غارة أخرى خمس سيارات مدنية في مواقع متفرقة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، فيما تعرض قسم الطوارئ في مجمع ناصر الطبي للقصف، ما أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة 8 آخرين، بينهم عضو المكتب السياسي في حركة حماس إسماعيل برهوم.

ولم تسلم المخيمات من الاستهداف، إذ استهدفت غارة خيمة نازحين في المخيم الكويتي الأردني بمواصي خانيونس، ما أسفر عن وقوع إصابات.

تصعيد وسط القطاع

أسفرت غارة على شقة سكنية في مخيم 5 بالنصيرات عن استشهاد سيدتين وإصابة عدد من الأشخاص، بينما تعرضت خيمة نازحين في منطقة السوارحة لقصف أدى إلى إصابة 4 أشخاص.

واستهدفت غارة أخرى بركساً لصيانة السيارات لعائلة أبو مزيد بالقرب من مدخل مخيم المغازي، ما أدى إلى وقوع إصابات، كما استهدفت طائرات الاحتلال منشأة تجارية في بلدة الزوايدة، بالإضافة إلى قصف مركبة فارغة في المنطقة نفسها.

مدينة غزة وشمال القطاع تحت القصف

شهدت مدينة غزة تصعيداً خطيراً، إذ أدى قصف منزلين لعائلتي أبو عكر والصيفي في حي الشجاعية إلى استشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين، فيما ارتقت طفلة شهيدة في حي الزيتون نتيجة إطلاق نار من آليات الاحتلال، ما أسفر أيضاً عن وقوع إصابات.

واستمر القصف المدفعي وإطلاق النار شمال غرب بيت لاهيا، ما يفاقم معاناة المدنيين في المنطقة.

ويتواصل القصف العنيف على مختلف مناطق القطاع، في ظل استمرار سقوط الشهداء والجرحى، وسط أوضاع إنسانية كارثية ونقص حاد في المستلزمات الطبية والإغاثية.