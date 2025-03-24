مصر: نرفض أي محاولات لتهجير فلسطينيي غزة

جددت مصر تأكيد رفضها القاطع والنهائي لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، قسرًا أو طوعًا، إلى أي مكان خارج القطاع.

وقالت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، في بيان اليوم الاثنين، إن محاولات التهجير هذه "تمثل تصفية للقضية الفلسطينية، وخطرا داهما على الأمن القومي المصري".

وعبرت عن رفضها التام لأية مزاعم يتم تداولها بوسائل الإعلام، حول ربط قبول مصر بمحاولات التهجير "المرفوضة قطعيا" بمساعدات اقتصادية يتم ضخها إليها.

وأكدت الهيئة أن السياسة الخارجية المصرية عموما لم تقم قط على "مقايضة" المصالح المصرية والعربية العليا بأي مقابل، أيا كان نوعه، مشددة أن موقفها من القضية الفلسطينية "ثابت وراسخ، ويرفض بشكل قاطع مشروع التهجير المطروح منذ بدء العدوان على غزة".

ويوم الجمعة الماضي، نفت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في بيان لها، ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن استعداد مصر لنقل نصف مليون مقيم من غزة بشكل مؤقت إلى مدينة مخصصة في شمال سيناء، كجزء من خطط إعادة إعمار القطاع.