"حماس" تنعى الأسير وليد خالد وتقول: ما يتعرض له أسرانا جريمة حرب مكتملة الأركان

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الأسير الفتى وليد خالد أحمد (17 عاماً) من بلدة "سلواد" بمحافظة رام الله، الذي ارتقى في سجن "مجدو" جرّاء التعذيب والإهمال الطبي المتعمَّد.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، تلقته "الرسالة نت"، اليوم الإثنين، إننا "إذ ننعى هذا الأسير البطل، نؤكد أن ما يتعرض له أسرانا من تعذيب وتنكيل هو جريمة حرب مكتملة الأركان، تنتهك كل المواثيق الدولية والإنسانية، وتجسّد سياسة حكومة الاحتلال المتطرفة في قتل الأسرى عبر الإعدام البطيء".

وحذرت من أن "استمرار هذه الانتهاكات بحق الأسرى لن يمرّ دون رد، وشعبنا ومقاومتنا باقون على العهد مع أسرانا الأحرار، الذين لن تنكسر إرادتهم أمام بطش الاحتلال، ولن يُنتزع منهم اليقين بأن حريتهم قريبة وآتية لا محالة".

ودعت "كافة المؤسسات الإنسانية والحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتها، والتحرك العاجل للضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق الأسرى"، كما دعت "جماهير شعبنا في الضفة الغربية بمواصلة الحراك والإسناد دعمًا للأسرى ونصرة لقضايا شعبنا العادلة".