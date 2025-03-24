قادة حماس السياسيون الذين اغتالتهم (إسرائيل) عبر السنين

بعد فرز نتائج الانتخابات الداخلية لحركة حماس عام 2021؛ التقطت صورة جامعة لأعضاء مكتب دورتها الجديدة في قطاع غزة التي اطلقت عليها الحركة "دورة التحرير" برئاسة القائد الشهيد يحيى السنوار؛ الرجل الذي ينسب إليه اطلاق وقيادة معركة طوفان الأقصى.

الصورة جمعت 19 قياديا من أعضاء المكتب السياسي؛ بينهم قياديتان ورئيس مجلس شورى الحركة.

الذين حضروا في الصورة استشهد 11 منهم؛ وبقي 7؛ استهدف الاحتلال عوائلهم بداية الحرب؛ ليترتقي أبنائهم شهداء.

الشهداء الذين ارتقوا من أعضاء المكتب السياسي في هذه الدورة؛ تصدرهم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية؛ ونائبه الثاني الشيخ صالح العاروري قائد الحركة بالضفة أيضا؛ ورئيس حماس في الداخل يحيى السنوار؛ ومسؤول العلاقات الوطنية بالحركة زكريا أبو معمر؛ ورئيس مجلس الشورى بحماس أسامة المزيني؛ كما ارتقى عضو القيادة السياسية بالحركة في الخارج فتح شريف أبو الأمين.

وارتقى تباعا

-روحي مشتهى

-سامح السراج

- جميلة الشنطي

-جواد أبو شمالة

- مروان عيسى

-صلاح البردويل

-عصام الدعاليس

- إسماعيل برهوم

أما البقية بحكم وجود بعضهم في الخارج؛ ارتقى أبنائهم شهداء في هذه المعركة؛ من بينهم عضوي المكتب السياسي كمال أبو العون ونزار عوض الله.

كما أن عضو المكتب السياسي للحركة محمود الزهار؛ قد ارتقى في مسيرته النضالية اثنين من أبنائه شهداء احدهما ارتقى مشتبكا والآخر في عملية اغتيال؛ كما الحال مع عضو المكتب السياسي بالحركة خليل الحية ورئيسها بغزة خلفا للسنوار؛ قد ودع عددا من أبنائه شهداء منهم ابنه البكر أسامة الذي ارتقى بعملية اغتيال؛ إلى جانب استشهاد عدد كبير من عائلته نتيجة محاولات اغتياله.

في هذا التقرير نستعرض أبرز القيادات السياسية التي اغتالها الاحتلال عبر السنوات الماضية من الصراع؛ منذ تأسيس الحركة عام 1987؛ وانطلاق عملها المسلح في الأراضي المحتلة.

يتصدر الشهادة مؤسس الحركة وقائدها في غزة؛ الشيخ الإمام احمد ياسين؛ كما طالت الاغتيالات غالبية أعضاء القيادة المؤسسة للحركة.

. الشيخ أحمد ياسين (2004)

المنصب : المؤسس والزعيم الروحي لحركة حماس .

الاغتيال : استُهدف بصواريخ أطلقتها مروحيات أباتشي أثناء خروجه من صلاة الفجر في غزة .

2. عبد العزيز الرنتيسي (2004)

المنصب : أحد مؤسسي حماس وخلف الشيخ أحمد ياسين في القيادة السياسية للحركة .

الاغتيال : اغتيل بصواريخ استهدفت سيارته في غزة بعد أقل من شهر من اغتيال ياسين .

3. إسماعيل أبو شنب (2003)

المنصب : قيادي بارز في المكتب السياسي لحماس .

الاغتيال : استُهدف بصواريخ في غزة أثناء وجوده في سيارته .

4. سعيد صيام (2009)

المنصب : وزير الداخلية في الحكومة الفلسطينية العاشرة التي قادتها حماس .

الاغتيال : استشهد في غارة جوية استهدفت منزله خلال حرب غزة 2008-2009 .

الدور السياسي : كان مسؤولًا عن الأجهزة الأمنية في غزة، ولعب دورًا مهمًا في تأسيس المنظومة الأمنية للحركة.

5. نزار ريان (2009)

المنصب : قيادي بارز في حماس، ومفكر سياسي وداعية .

الاغتيال : استُهدف منزله بغارة خلال حرب 2008-2009، ما أدى إلى استشهاده مع عائلته .

6. أحمد الجعبري (2012)

المنصب : نائب القائد العام لكتائب القسام والمسؤول عن ملف التفاوض حول الأسرى .

الاغتيال : استُهدف في غارة إسرائيلية على سيارته في غزة .

الدور السياسي : مثّل الجهاز العسكري في المكتب السياسي لدورات عدة.

7. زكريا أبو معمر (2024)

المنصب : عضو المكتب السياسي لحماس ومسؤول العلاقات الداخلية في الحركة .

الاغتيال : استشهد في غارة إسرائيلية على مدينة خان يونس خلال العدوان على غزة .

الدور: مسؤولا عن العلاقات الوطنية؛ وأحد أهم الوجوه الوطنية في قطاع غزة.

8. جواد أبو شمالة (2024)

المنصب : عضو المكتب السياسي لحما س .

الاغتيال : استشهد برفقة عضو المكتب السياسي لحركة حماس زكريا أبو معمر .

9.- الجمالين منصور وسليم (2001)

المنصب: جمال منصور وجمال سليم عضوي المكتب السياسي عن حركة حماس بالضفة

الاغتيال: ارتقائهما أثناء عقد مؤتمر صحفي بمكتبهما في نابلس

10. صلاح شحادة أبو مصطفى (2002)

- أحد الستة الذين شاركوا في تأسيس حركة حماس وانطلاقها

-أسس الجناح العسكري لحركة حماس؛ وكان ممثله في المكتب السياسي لسنوات طويلة