أسطورة المقاومة أسطورة المقاومة

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^200 مثال: غزة العزة

73% من شهداء العدوان المتواصل على قطاع غزة أطفال ونساء ومسنون

الرسالة نت

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