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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
73% من شهداء العدوان المتواصل على قطاع غزة أطفال ونساء ومسنون
24 مارس 2025 . الساعة: 11:16 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/301806
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