المكتب الإعلامي الحكومي ينفي إشاعات إجلاء الوفود الطبية الأجنبية

نفى المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان صحفي صادر اليوم الاثنين (24 مارس 2025)، صحة الشائعات المتداولة حول طلب الاحتلال من الوفود الطبية الأجنبية مغادرة القطاع.

وأكد المكتب، بعد تواصله مع المؤسسات الدولية الطبية وغير الطبية العاملة في غزة، أن هذه المعلومات غير دقيقة، وأنها لا تعدو كونها إشاعات تهدف إلى إرباك المشهد الإنساني.

ودعا المكتب جميع النشطاء والإعلاميين إلى توخي الحذر والمسؤولية في نقل الأخبار والمعلومات، والاعتماد على مصادر موثوقة لتجنب الترويج لأي معلومات تخدم أجندات الاحتلال.

وختم البيان بالتشديد على أهمية الحفاظ على استقرار الجهود الإنسانية والطبية في القطاع، خاصة في ظل الظروف الراهنة.