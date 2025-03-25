صحة غزة: المنظومة الصحية تنهار والطواقم الطبية منهكة

حذّرت "وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة" من الوضع الكارثي الذي تعانيه المنظومة الصحية في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية، مؤكدةً أن الاحتلال لم يسمح بإدخال أي أجهزة طبية، بعد أن قام بتدمير معظم المعدات والأجهزة الحيوية في مستشفيات القطاع.

وقال المتحدث باسم الوزارة، خليل الدقران، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، تلقته "الرسالة نت"، إن الاحتلال يواصل هجمته المسعورة على المنظومة الصحية في القطاع، وأن هناك نقص كبير في الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة في القطاع، مؤكدًا أنه لا يوجد حاليًا أي جهاز للرنين المغناطيسي في القطاع.

وأشار الدقران، إلى أن طبيعة معظم الإصابات التي تصل إلى المستشفيات تُظهر استهدافًا مباشرًا في الرأس والصدر لدى المدنيين.

من جانبه، أكد مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، محمد أبو سلمية، أن مستشفيات القطاع تعاني من نقص حاد في جميع المستلزمات الطبية، وأصبحت عاجزة عن تقديم الخدمات الصحية للمصابين بسبب انعدام الإمكانيات.

وأوضح أبو سلمية، أن المستشفيات لا تمتلك مخزونًا كافيًا من وحدات الدم لعلاج الجرحى، بينما تعمل الطواقم الطبية بالقطاع في حالة إنهاك تام.

وشدد على الحاجة العاجلة إلى مستشفيات ميدانية، وغرف عمليات، وأسرة إضافية في شمال غزة، لمواجهة العدد الكبير من المصابين الذين يحتاجون إلى رعاية طبية فورية.

وبدعم أميركي أوروبي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 162 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.