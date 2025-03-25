(إسرائيل) تنفذ تصفية ممنهجة للعملية التعليمية في غزة

يتعرض القطاع التعليمي في قطاع غزة لحملة تدميرية ممنهجة من قِبَل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ضمن سياسة تهدف إلى طمس ملامح الحياة التعليمية وحرمان الأجيال الفلسطينية من حقها الطبيعي في التعليم والتنمية.

ويتجاوز هذا الاستهداف كل الأعراف والمواثيق الدولية، حيث طالت الاعتداءات المباني التعليمية والكوادر البشرية العاملة في هذا القطاع الحيوي.

ومنذ استئناف العدوان الأخير على قطاع غزة، أقدم الاحتلال على اغتيال عدد من القيادات التعليمية بشكل متعمد، من بينهم: الدكتور رشيد أبو جحجوح، مدير عام وزارة التربية والتعليم، والأستاذ منار أبو خاطر، مدير التربية والتعليم في مديرية شرق خانيونس، والأستاذ جهاد الأغا، المشرف التربوي في ذات المديرية.

بالإضافة إلى استشهاد عدد من المعلمين، ما يعكس نية واضحة لتعطيل العمل الإداري والتربوي، وخلخلة البنية التنظيمية للقطاع التعليمي.

وصرّح مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم لـ"الرسالة نت" بأن الإحصائيات تشير إلى استشهاد نحو 800 من الكوادر التعليمية، من بينهم موظفون في وزارة التربية والتعليم والعاملون في المديريات السبع التابعة لها، إضافة إلى أكثر من 150 أكاديميًا من أساتذة الجامعات والكليات، ما يؤكد أن العدوان يستهدف جميع أركان العملية التعليمية، من التعليم المدرسي وحتى التعليم العالي.

وفي السياق ذاته، أكد المسؤول تعرّض نحو 90% من المدارس في قطاع غزة لدمار كلي أو جزئي، مما أدى إلى تعطيل العملية التعليمية بالكامل، وتسبّب في ضياع عام دراسي كامل لمئات الآلاف من الطلبة، وهو ما يشكل كارثة تربوية وإنسانية تهدد مستقبل جيل كامل من الأطفال والشباب الفلسطينيين.

وفي بيان صدر عن وزارة التربية والتعليم العالي، دعت الوزارة المؤسسات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية، والعمل على الضغط الفوري على الاحتلال لوقف جرائمه ضد القطاع التعليمي، وتوفير الحماية الدولية للطلبة والمعلمين والمؤسسات التعليمية.