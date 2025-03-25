"حماس" تنعى الشهيد القائد "جبر عمار" وتؤكد استمرار المقاومة

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد القائد الوطني والأسير المحرّر جبر عمار (أبو علي)، الذي ارتقى اليوم متأثراً بجراحه جراء القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأوضحت الحركة في بيان نقلته "الرسالة نت" أن الاحتلال يواصل استهداف المدنيين العزّل والمرضى والجرحى في مراكز الإيواء والمستشفيات ضمن تصعيده الهمجي للحصار والقتل والتجويع.

وأكدت "حماس" أن القائد جبر عمار قضى حياته مناضلاً في صفوف المقاومة، حيث كان من الرعيل الأول لمواجهة الاحتلال بعد عام 1967، وأمضى 14 عاماً في الأسر، متحملاً ظروف الاعتقال القاسية بثبات وصمود،وبعد تحرره في صفقة التبادل عام 1983، واصل نضاله رغم سنوات الإبعاد الطويلة، حتى نال الشهادة على أرض غزة.

وشدّدت الحركة على أن جرائم الاحتلال، بقيادة نتنياهو وحكومته المتطرفة، لن تحقق أهدافها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن القصف والاغتيالات والمجازر لن تكسر إرادة المقاومة.