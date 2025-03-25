(الإعلامي الحكومي) يدعو للإفراج عن كوادر الإسعاف والدفاع المدني برفح

طالب المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة، وجميع الهيئات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن15 من كوادر الإسعاف والدفاع المدني في رفح جنوب قطاع غزة.

وأكد الإعلامي الحكومي في بيان وصل "الرسالة نت"، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائم الإخفاء القسري باختطافه 15 من كوادر الإسعاف والدفاع المدني في رفح، أثناء تأدية واجبهم الإنساني في إنقاذ الأرواح وإغاثة المنكوبين.

وأوضح أن اختطاف كوادر الإسعاف والدفاع المدني تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي عبر الإخفاء القسري المتعمد بحق كوادر إنسانية تتمتع بحماية دولية وفق اتفاقيات جنيف.

وأشار البيان أن ممارسات الاحتلال تكشف بوضوح عن السياسة الإجرامية التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف الطواقم الطبية والإنسانية.

وحمّل الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن مصير هؤلاء المختطفين وسلامتهم، معتبرا هذا التصعيد جريمة حرب تستوجب المحاسبة الفورية.

ولفت الإعلامي الحكومي، إلى أن تكرار الاحتلال لهذه الجرائم، واستهدافه المستمر للطواقم الطبية، يؤكد ضرورة تحرك دولي لوضع حد لهذه الانتهاكات، وفرض إجراءات رادعة توقف جرائم الاحتلال المتواصلة.

وما يزال مصير تسعة من أفراد طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني مجهولًا لليوم الثالث على التوالي، بعد أن حاصرتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي واستهدفتهم في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ومنذ 18 مارس/ آذار الجاري استأنف الاحتلال جرائم إبادته الجماعية بغزة بشن غارات عنيفة على نطاق واسع استهدفت المدنيين، في هجمات تعد أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وبدعم أمريكي مطلق يرتكب الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 163 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.