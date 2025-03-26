شهداء وجرحى في مجزرة "إسرائيلية" جديدة بقصف منزل في جباليا

استشهد ،فجر اليوم الأربعاء، ما لا يقل عن 8 مواطنين أغلبهم من الأطفال في مجزرة إسرائيلية جديدة بقصف استهدف منزل شمال قطاع غزة.

وافادت مصادر محلية باستشهاد 8 مواطنين بينهم أربعة أطفال،وأصابة آخرين بقصف الاحتلال منزلاً مأهولاً بالسكان من عائلة النجار في شارع غزة القديم في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

ووصل مستشفى المعمداني في مدينة غزة 5 شهداء أم وأطفالها إثر قصف الاحتلال لمنزل عائلة النجار.

و دخلت الحرب العدوانية التي تشنها " إسرائيل" على قطاع غزة يومها التاسع على التوالي، في ظل تصاعد الاستهدافات التي أدت إلى مئات الشهداء والجرحى، دون أن توقف الطائرات الاسرائيلية قصفها على القطاع.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس/آذار الجاري، 730 شهيدًا، و1,367 إصابة، وفق تقرير وزارة الصحة الفلسطينية أمس الإثنين.

وبحسب التقرير، ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 50 ألفًا و82 شهيدًا، و 113 ألفًا و408 إصابات، منذ السابع من أكتوبر 2023.