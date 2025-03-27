كل ما تعرفه حول VPN

VPN أو الشبكة الخاصة الافتراضية يعتبر نفق وآمن بين الجهاز الخاص بك والإنترنت، حيث أن تلك البرامج تساهم في حمايتك من التطفل والتدخل في الأنشطة المختلفة الخاصة بك على الإنترنت وحمايتك من كل أنواع الحظر أو الرقابة على المحتوى الرقمي، ومن خلال مقالنا هذا سوف نتعرف على أبرز التفاصيل حول الشبكة الخاصة الإفتراضية.





شرح مبسط لبرنامج VPN

Planet VPN "الشبكة الخاصة الافتراضية" تعتبر من الطرق السهلة والفعالة التي يستعين بها مستخدمين الإنترنت لكي يتم الاتصال بالشبكة بكل أمان و المحافظة على خصوصية الهوية والبيانات الشخصية الخاصة بهم.

أثناء الاتصال بخادم VPN يكون آمن، يتم توجيه حركة الإنترنت لنفق مشفر من الصعب اختراقه أو النظر في معلوماته من قبل المتسللين من قراصنة الكمبيوتر أو مزودي خدمة الإنترنت والحكومات.

كما أن مستخدمي الإنترنت يستعينون بالشبكات الخاصة الإفتراضية للمحافظة على خصوصية النشاطات الخاصة بهم على الإنترنت وضمان الوصول للخدمات والمواقع التي يمكن أن تكون مقيدة بشكل جغرافي.

إضافة إلى أن الشركات تستعمل برامج VPN لكي يتم تسهيل الاتصال بين الموظفين عن بعد.

لماذا تحتاج إلى خدمة VPN؟

لا يوجد أحد يريد أن يكون تحت المراقبة والتعقب، وذلك حتى لو لا يكون لديه أي شيء يخفيه، فلذلك السبب من الضروري أن يتم الإرتقاء بمستوى لعبة الخصوصية، ومن خلال السطور التالية سوف نعرف متى سوف تحتاج إلى VPN:

خلال استخدام شبكة الواي فاي العامة

يتم استعمال VPN لكي يتم تأمين الإتصال الخاص بك على شبكة الواي فاي العامة، لكي تستطيع التصفح بخصوصية وسرية تامة.

يوجد عند المتسللين الكثير من الأساليب لسرقة المعلومات الخاصة بك عن طريق نقاط الاتصال العامة، ولكن مع خدمة الشبكة الخاصة الإفتراضية سوف تكون حركة المعلومات الخاصة بك من خلال الإنترنت غير مرئية لهم.

أثناء السفر

إن كنت تريد الوصول إلى المحتوى ببلدك خلال سفرك في كل أنحاء العالم، فإن شبكة VPN تتمكن من مساعدتك. حيث قم بتثبيت NordVPN على الجهاز الخاص بك ولا تفوت منشور صديق على صفحات التواصل الاجتماعي.

خلال التصفح

الوكالات الحكومية والمسوقين ومقدمين خدمات الإنترنت جميعهم يريدون تتبع سجل التصفح الخاص بك ورسائلك ومعلوماتك الخاصة الأخرى وجمعها، وإن أفضل طريقة لإخفائها هو استعمال VPN للمحافظة على المعلومات الخاصة بك لنفسك.

خلال التسوق

تتمكن من الحد من التسعير المستهدف ومواقع الإنترنت الزائفة وهجمات الإعلانات الخادعة من خلال استعمال VPN، كما يمكنك التسوق بكل أمان، وذلك مع العلم أن كل تفاصيل البطاقة الائتمانية الخاصة بك سوف تظل آمنة من المتطفلين، وذلك حتى على الشبكات العامة.

خلال مشاهدة الفيديو

تتمكن من مشاهدة البرامج التلفزيونية المفضلة الخاصة بك بدون اي بطئ، حيث من خلال NordVPN تتمكن من الحد من خنق اتصالك من خلال مزود الإتصال بالإنترنت.





كيف تعمل خوادم VPN؟

بعدما يتم إنشاء نفق VPN، سوف يرسل الجهاز الخاص بك بيانات مشفرة منها موقع الويب الذي ترغب في زيارته لخادم VPN، ويعمل على بفك تشفيرها و توجيه البيانات مرة أخرى إلى خادم الويب المحدد.

إضافة إلى أنه يتم إخفاء عنوان الـ IP الحقيقي من قبل إرسال المعلومات،و بدل من هذا سوف يظهر أنك تمتلك عنوان IP لخادم VPN الذي تتصل به.

عندما يقوم خادم الويب بالاستجابة، يعمل خادم VPN على تشفير المعلومات وإرسالها لك عن طريق مزود خدمة الإنترنت، كما أن عميل VPN سوف يعمل على فك تشفير المعلومات بمجرد ما يتم وصولها للجهاز الخاص بك.

وهنا نكون وصلنا لنهاية مقالنا الذي من خلاله تم التعرف على أهم فوائد واستخدامات الشبكات الخاصة الافتراضية VPN، حيث أنها تساعدك على حماية بياناتك من الإختراق و تجعلها آمنه.