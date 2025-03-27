إندونيسيا تنفي وجود أي خطط لنقل سكان غزة إلى أراضيها

أكدت وزارة الخارجية الإندونيسية أنه لا توجد اتفاقيات أو مناقشات مع أي طرف، بما في ذلك (إسرائيل)، بشأن نقل سكان غزة إلى إندونيسيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية روليانسياه سويميرات في بيان مكتوب يوم الخميس "إن الحكومة الإندونيسية لم تناقش مع أي طرف أو تسمع معلومات عن خطة نقل سكان غزة إلى إندونيسيا كما ذكرت العديد من وسائل الإعلام الأجنبية".

وقال إن إندونيسيا تركز حاليا بشكل أكبر على تشجيع تحقيق مرحلة ثانية من وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان بدء إعادة إعمار المنطقة على الفور.

وجاءت تصريحاته ردا على تقارير إعلامية أجنبية تفيد بأن نحو 100 من سكان غزة سيسافرون إلى إندونيسيا للعمل في قطاع البناء في إطار برنامج تجريبي للهجرة الطوعية.