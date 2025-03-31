حماس: قتل الاحتلال لأطفال غزة تجرد من الإنسانية

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن قتل الاحتلال الإسرائيلي لأطفال غزة في يوم عيد الفطر المبارك، داخل خيامهم التي نزحوا إليها، "يكشف عن فاشية الاحتلال وتجرده من أي قيم إنسانية وأخلاقية".

وقالت حركة "حماس" في تصريح صحفي لها تلقته "الرسالة نت" اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال يُواصل قصفه الإرهابي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة طيلة اليوم، دون أي مراعاة لحرمة عيد الفطر.

ونوهت إلى أن "العدوان الإرهابي في أول أيام عيد الفطر أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء، بينهم أطفال بملابس العيد".

واعتبرت "حماس"، أن ما يشجع مجرم الحرب بنيامين نتنياهو على مواصلة جرائمه والاستهتار بالقوانين الدولية "غياب المحاسبة، وعجز المجتمع الدولي، وصمته المشين".

وطالبت، الشعوب الحرة بالتحرك الفوري وتنظيم فعاليات ضاغطة لإلزام الحكومات بالتحرك العاجل لوقف العدوان على غزة والضفة.

ودعت حركة "حماس"، المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال وإجباره على وقف العدوان، والعودة إلى الاتفاق، وتمكين عمليات تبادل الأسرى، ووقف نزيف الدم الفلسطيني فورًا.