حماس: اقتحام بن غفير للأقصى استفزاز وتصعيد خطير

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتماز بن غفير، لباحات المسجد الأقصى صباح اليوم، استفزاز وتصعيد خطير.

وأضافت "حماس" في تصريح صحفي وصل "الرسالة نت"، يوم الأربعاء، أن ذلك يأتي في إطار حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني، ومساعي حكومة الإرهاب بقيادة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو لتهويد المسجد الأقصى المبارك، وفرض أمرٍ واقع في المدينة المقدسة.

ودعت شعبنا الفلسطيني وشبابنا الثائر في الضفة إلى تصعيد حالة الاشتباك مع هذا العدو المتغطرس في كافة الأماكن، دفاعاً عن أرضنا ومقدساتنا، وفي المقدمة منها المسجد الأقصى المبارك.

كما دعت "حماس"، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى التحرك الفاعل على كافة الأصعدة، لوقف هذه الانتهاكات الممنهجة ضد المسجد الأقصى المبارك.

وطالبت "حماس" باتخاذ خطواتٍ عاجلة تُجبر الاحتلال المجرم على وقف جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية.