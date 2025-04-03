وزارة الصحة الفلسطينية تحذر من تدهور الوضع الصحي في قطاع غزة

جددت وزارة الصحة الفلسطينية تحذيرها من التدهور الخطير الذي يشهده القطاع الصحي في المحافظات الجنوبية، خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي والحصار المشدد. وقالت الوزارة إن هذا الوضع أدى إلى انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الطبية والإنسانية بشكل غير مسبوق.

وأشارت الوزارة إلى أن المستشفيات والمرافق الصحية في قطاع غزة تعمل فوق طاقتها الاستيعابية، في ظل نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل الأجهزة والمولدات. هذا الوضع يهدد حياة آلاف المرضى والجرحى، خاصة الأطفال، النساء الحوامل، وكبار السن.

كما لفتت الوزارة إلى أن أزمة الغذاء والمجاعة قد تفاقمت، حيث يعاني المرضى والمواطنون من نقص حاد في المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب، مما يزيد من حجم الكارثة الصحية والإنسانية في القطاع.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإنسانية بسرعة التحرك والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر بشكل فوري، وإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود دون تأخير، بالإضافة إلى إدخال مساعدات غذائية عاجلة لإنقاذ المرضى والأطفال في ظل تفاقم أزمة الجوع وسوء التغذية.

كما دعت الوزارة إلى توفير فرق طبية دولية لدعم الطواقم الطبية المنهكة في المستشفيات، التي تعمل في ظروف قاسية وغير إنسانية، والعمل على تأمين ممرات إنسانية لنقل الجرحى والمرضى لتلقي العلاج في المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية أو في الخارج.

وفيما يتعلق بالأزمة المالية، أكدت وزارة الصحة أن القطاع الصحي في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس يواجه تحديات مالية خطيرة نتيجة قرصنة الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة، مما أدى إلى تراكم الديون على وزارة الصحة لصالح المستشفيات الخاصة والأهلية وشركات الأدوية، مما يهدد استمرار تقديم الخدمات الصحية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأزمة المالية تؤثر بشكل مباشر على قدرة الوزارة في توفير الخدمات الطبية الأساسية للمواطنين، مما يستدعي تدخلاً دوليًا عاجلًا لضمان استمرارية هذه الخدمات.

وفي ختام بيانها، نددت الوزارة بالصمت الدولي إزاء هذه الكارثة الصحية، مشيرة إلى أن هذا الصمت يساهم في تفاقم الأزمة ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني، داعية إلى تحرك دولي عاجل لإنقاذ ما تبقى من المنظومة الصحية في غزة ومنع حدوث كارثة إنسانية أشد خطورة.