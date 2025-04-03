حركة حماس تدين العدوان الصهيوني على سوريا وتؤكد تضامنها مع أهالي درعا

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأشد العبارات العدوان الصهيوني المتواصل على الأراضي السورية، والذي تصاعد في الساعات الأخيرة من خلال قصف جوي استهدف مناطق في أرياف دمشق ودرعا وحماة وحمص، بالإضافة إلى توغل دبابات الاحتلال في ريف درعا. وأشارت الحركة إلى ارتقاء عشرة شهداء من أبناء مدينة نوى في محافظة درعا، إثر قصف طيران الاحتلال الصهيوني لحرش الجبيلية غربي المدينة، معتبرةً هذا الهجوم جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الإرهابي.

كما أشادت حركة حماس بالموقف البطولي لأهالي درعا، الذين تصدوا بشجاعة لتوغُّل قوات الاحتلال، مشيرةً إلى أن هذا الموقف يعكس إرادة الشعوب الحرة في مقاومة الاحتلال ورفض الهيمنة والعدوان.

وأكدت الحركة أن هذا التصعيد الصهيوني يأتي ضمن سياسة العربدة والغطرسة التي تنتهجها حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أنه امتداد لعدوان الاحتلال المستمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، حيث تواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة والحصار والتجويع والتهجير.

وفي هذا السياق، دانت حركة حماس العدوان الأمريكي المستمر على الجمهورية اليمنية، معتبرةً إياه غطاءً للعدوان الصهيوني، ويعكس البلطجة الأمريكية التي تستهدف استقرار شعوب الأمة.

وختمت الحركة بيانها بدعوة لتضافر الجهود الوطنية والقومية والإسلامية، وتوحيد المواقف في مواجهة الاحتلال ومخططاته العدوانية، والعمل على مقاومته بكل السبل حتى زواله عن أرض فلسطين ومقدساتها.