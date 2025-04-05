تكيّة ضمن الاستهدافات.. شهداء ومصابون إثر قصف متواصل على غزة

ارتقى عدد من الفلسطينيين، صباح اليوم السبت، وأصيب آخرون بجروح، إثر القصف الإسرائيلي المتواصل على أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أنّ 3 شهداء ارتقوا وعدد من الإصابات، إثر قصف طائرة مسيرة بصاروخ لتكية طعام بمخيم القطاطوة غربي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

والشهداء هم؛ بلال سعيد محمد أبو مصطفى، محمد سليمان أبو مصطفى، محيي الدين الخواص.

ونقل مراسلنا عن مصادر طبيّة، أن مواطنًا استُشهد وأُصيب آخران باستهداف منزل عائلة شعت بمنطقة ميراج شمال شرق رفح.

كما استهدف قصف إسرائيلي آخر حي الزيتون شرقي مدينة غزة، وذكرت مصادر محلية باستشهاد المواطنة ليان نائل جندية إثر قصف إسرائيلي استهدف شارع السكة بحي الزيتون.

وارتقى عدد من الشهداء إثر قصف مدفعي استهدف منزلا لعائلة أبو العطا في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأُعلن استشهاد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها، في قصف على بلدة النصر في رفح جنوبي قطاع غزة.

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 19 على التوالي، استئناف حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة، تزامنًا مع ارتكاب مجازر مروعة بحق العائلات الفلسطينية والنازحين.

إلى جانب القتل والتدمير، يواصل الاحتلال فرض حصار على المواطنين في المناطق المستهدفة، حيث يجبرهم على مغادرتها قسراً عبر إرسال تحذيرات بالإخلاء، تليها تنفيذ أحزمة نارية حول تلك المناطق لزيادة الضغط على السكان وإجبارهم على النزوح إلى أماكن غير محددة.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف حرب الإبادة الجماعية في 18 مارس/ آذار 1249 شهيدا، و3022 إصابة، وفق آخر بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50 ألفاً و609 شهداء، و115 ألفاً و63 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.