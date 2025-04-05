التعليم: أطفال فلسطين الأكثر استهدافًا بفعل الاحتلال

أكدت وزارة التربية والتعليم العالي، أن أطفال فلسطين وطلبة مدارسها، هم الأكثر استهدافًا بفعل الاحتلال، حيث استشهد أكثر من 17 ألف طفل في قطاع غزة، غالبيتهم من طلبة المدارس، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة، في بيان لها، السبت، لمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف الخامس من أبريل/نيسان كل عام، أن التعليم في فلسطين، وخاصة في غزة، يتعرض للاستهداف المباشر من الاحتلال، الذي ما يزال يدمّر المدارس ويعرقل وصول الأطفال إلى بيئة تعليمية آمنة.

وبينت أن الطلبة يواجهون يوميًّا عديد التحديات جراء الظروف القاهرة التي يمرون بها؛ خاصة في قطاع غزة والقدس والمناطق المسماة "ج" في الضفة الغربية، منوهةً إلى ما يعيشه أطفال جنين وطولكرم ومسافر يطا من معاناة يومية وحرمان من حقهم الدراسي في التعليم.

ولفتت إلى استشهاد أكثر من 17 ألف طفل في غزة، وهو رقم يعكس عمق المأساة التي يعيشها الأطفال، ويكشف عن أن وراء كل رقم قصة حياة وذكريات ومواقف.

وتابعت الوزارة ورغم هذه الظروف، يواصل أطفالنا في غزة تمسكهم بحقهم في التعليم، الذي هو الطريق الوحيد نحو المستقبل الأفضل، وهذا ما تحاول الوزارة تعزيزه عبر المدارس الافتراضية وتوفير بدائل تضمن هذا الحق".

وبمناسبة هذا اليوم، أكدت الوزارة ضرورة توحيد الجهود من أجل دعم الأطفال في غزة وفي جميع أنحاء فلسطين، والعمل على تعزيز التعليم كحق أساسي، رغم كل التحديات الماثلة.

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 19 على التوالي، استئناف حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة، تزامنًا مع ارتكاب مجازر مروعة بحق العائلات الفلسطينية والنازحين.