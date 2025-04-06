كتائب القسام تنشر فيديو لأسيرين إسرائيليين وتكشف عن تعرضهما للقصف الإسرائيلي

نشرت "كتائب الشهيد عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مقطع فيديو يظهر فيه أسيرين إسرائيليين يتحدثان عن تعرضهما للقصف من قبل الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. وذكرت الكتائب عبر قناتها على "تيليغرام" أن الفيديو يُظهر أحد الأسيرين وهو يتحدث عن اللحظات الصعبة التي عاشها إثر القصف الذي استهدف المكان الذي كان يتواجد فيه.

وقال الأسير في المقطع: "خرجنا للحظة للتنفس في الهواء الطلق ورؤية السماء والنجوم، لكن الجيش الإسرائيلي قرر قصفنا وأصاب المبنى الذي كنت فيه". وأضاف أنه نجا من الموت بأعجوبة، وأن مقاتلي حماس هم من ساعدوه على النجاة، حيث نقلوه إلى داخل الأنفاق. وتابع قائلاً: "أنا الآن في عمق 30 مترًا في بطن الأرض، بلا ضوء شمس أو أمل في العودة إلى منزلي".

وطالب الأسير الإسرائيليين بالتوحد والضغط على حكومتهم من أجل إعادته وزميله إلى ديارهم، مشددًا على أنهم يعيشون ظروفًا صعبة في غزة.

من جانبه، قال الأسير الثاني في الفيديو: "أعيدونا إلى البيت، لا تصدقوا ما تخبركم به الدولة، هم يقولون أنهم يضغطون على حماس، وهذه هي نتيجة ذلك الضغط". وأضاف أيضًا: "من فضلكم، امنحوا الأسرى العائدين فرصة للحديث عما مروا به في غزة".

كما توجه الأسير الأول في جزء من الفيديو إلى أحد الأسرى المحررين قائلاً: "كنت معنا هنا، وعشت التجربة معنا، وتعلم ما مررنا به". وأضاف: "تتذكر عندما عدت إلى بيتك، كنا هياكل عظمية، والآن بدأنا نعود لحالتنا، لكن الحكومة تعيدنا إلى الوضع السابق".

وفي ختام الفيديو، كتبت كتائب القسام رسالة نصية تؤكد فيها: "لن يعودوا في صفقة"، في إشارة إلى أن هؤلاء الأسرى لن يكونوا جزءًا من أي صفقة تبادل أسرى.

هذا يأتي بعد تأكيد الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أن نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء يتواجدون حاليًا في مناطق في غزة التي طلب الاحتلال من سكانها إخلاؤها مؤخرًا. وأوضح أبو عبيدة أن كتائب القسام قررت عدم نقل هؤلاء الأسرى، وأنهم سيظلون في تلك المناطق تحت إجراءات تأمين مشددة رغم المخاطر الكبيرة على حياتهم.

وأكد أبو عبيدة أن هذا القرار جاء ردًا على التصعيد العدواني الأخير من الاحتلال، مشيرًا إلى أن الفرصة لا تزال قائمة أمام (إسرائيل) إذا كانت جادة في الحفاظ على حياة أسرى جيشها من خلال التفاوض.

في وقت سابق، كانت كتائب القسام قد أطلقت سراح عدد من الأسرى الإسرائيليين في صفقة تبادل أسرى جزئية، ولكن (إسرائيل) تنصلت من استكمال الاتفاق ورفضت الانتقال إلى المرحلة الثانية والثالثة منه. وبينما ما تزال المفاوضات مستمرة، تحتفظ "القسام" حاليًا بنحو 60 أسيرًا إسرائيليًا.