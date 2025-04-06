رئيس بلدية رفح: الاحتلال دمَّر 90% من المدينة ويواصل حصارها

كشف رئيس بلدية رفح، أحمد الصوفي، عن حجم الدمار الهائل الذي ألحقه الاحتلال الإسرائيلي بالمدينة خلال اجتياحه الأول لها في مطلع مايو/أيار 2024. وقال الصوفي إن الاحتلال دمَّر نحو 90% من رفح، مستهدفًا المباني السكنية والبنية التحتية والمرافق العامة والخدمية والصحية، ما خلف وراءه مشهدًا مأساويًا من الدمار الذي طال كل جانب من جوانب الحياة في المدينة.

وأشار الصوفي إلى أن أكثر من 500 أسرة لا تزال عالقة ومحاصرة في رفح، خاصة في حي تل السلطان غرب المدينة، حيث انقطع الاتصال بها منذ فترة طويلة، ولا توجد معلومات دقيقة حول مصيرها. هذا الوضع يفاقم من معاناة الأهالي ويزيد من صعوبة الظروف الإنسانية في المدينة.

كما شدد رئيس بلدية رفح على أن الاحتلال لم يلتزم بتطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار، إذ كان من المفترض أن لا يتجاوز عمق الشريط الأمني على طول الحدود مع مصر 600 متر فقط. إلا أن الاحتلال اقتطع أكثر من 1200 متر داخل المدينة، مما حال دون عودة السكان إلى نحو 60% من إجمالي مساحة رفح.

هذه الانتهاكات تأتي في وقت حرج، حيث تواجه المدينة تحديات جسيمة في ظل تواصل الحصار والدمار، في وقتٍ تحتاج فيه إلى دعم إنساني عاجل لاستعادة الحياة الطبيعية لأهلها.