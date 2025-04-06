وزارة الصحة تحذر من تفشي شلل الأطفال في غزة بسبب منع اللقاحات

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من تداعيات خطيرة تهدد حياة الأطفال في القطاع جراء منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال لقاحات شلل الأطفال. في تصريح صحفي لها، أكدت الوزارة أن هذا الإجراء يشكل "قنبلة موقوتة" تهدد بتفشي الوباء في المنطقة، معربة عن قلقها الشديد تجاه مستقبل صحة الأطفال في غزة.

وقالت الوزارة إن منع إدخال اللقاحات يمثل استهدافًا غير مباشر للأطفال، حيث يتهدد أكثر من 602 ألف طفل في القطاع خطر الإصابة بالشلل الدائم والإعاقات المزمنة، ما لم تتوفر اللقاحات اللازمة لهم.

وأضافت الوزارة أن هذا القرار يعني انهيار الجهود التي تم بذلها على مدار الأشهر السبعة الماضية في مكافحة شلل الأطفال، ما سيزيد من تعقيد الوضع الصحي المتدهور في غزة، ويضيف تداعيات كارثية على المنظومة الصحية المستنزفة، بالإضافة إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.

وفي ختام بيانها، طالبت وزارة الصحة الفلسطينية الجهات المعنية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإدخال اللقاحات بشكل عاجل، وتوفير ممرات آمنة لضمان وصولها إلى الأطفال في مختلف أنحاء قطاع غزة.