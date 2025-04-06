11 شهيدا بـ "مجزرة شارع النخيل" في غزة

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مجزرة جديدة بحق المواطنين المدنيين والأطفال في مدينة غزة، عقب قصف مدفعي مُكثف طال "شارع النخيل" في المدينة.

وأفادت مصادر طبية ومحلية متطابقة، بأن 11 مواطنًا؛ بينهم 8 أطفال، ارتقوا شهداء، بالإضافة لتسجيل إصابات خطيرة، عقب قصف مدفعي إسرائيلي استهدف شارع النخيل في حي التفاح بمدينة غزة.

من جانبه، قال الدفاع المدني الفلسطيني، إن طواقمه تعاملت مع 6 شهداء؛ بينهم 3 أطفال، وجرحى بعضهم بحالة خطرة جراء قصف إسرائيلي استهدف مواطنين يتجمعون حول فرن للحصول على الخبز بشارع النخيل شرقي حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

ووفق ما ذكرت مصادر طبية، فإن القصف الجوي والمدفعي والعدوان الإسرائيلي العسكري على قطاع غزة منذ ساعات فجر اليوم الأحد، أسفر عن ارتقاء أكثر من 40 شهيدًا بالإضافة لمئات الجرحى.