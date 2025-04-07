شهيدان أحدهما صحفي ومصابون في قصف خيمة بمستشفى ناصر

استشهد مواطنان، أحدهما صحفي، وأصيب عدد من الصحفيين والمواطنين بجروح متفاوتة، فجر الإثنين، إثر قصف طائرات الاحتلال خيمة الصحفيين بجوار مجمع ناصر الطبي في خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وبحسب الصحفيون فقد ارتقى الصحفي حلمي الفقعاوي والشاب يوسف الخزندار وأصيبب عدد آخر بجراح، بينهم حالة وصفت بالخطيرة.

والزملاء المصابون هم: أحمد منصور، وحسن إصليح، وأحمد الأغا، ومحمد فايق، وعبد الله العطار، وإيهاب البرديني، ومحمود عوض، وماجد قديح، وعلي إصليح، حيث تتراوح الإصابات بين متوسطة وطفيفة.

وانتشر مقطع مصور لاشتعال النيران في الخيمة عقب عملية القصف، حيث يوثق المقطع المروّع اشتعال النيران بالزميل الصحفي أحمد منصور داخل الخيمة، حيث وصفت إصابته بالخطيرة.

ويظهر الصحفي في المقطع الذي التقطه أحد المصورين هناك، وقد تفحّم جسده ومن حوله النيران مشتعلة عقب عملية القصف.

وحاول مواطنون بما امتلكوا من أدوات، إطفاء النيران المشتعلة، وسط حالة ذهول من طبيعة القصف وحدّته.

ويأتي استهداف الصحفيين في خانيونس، بعد أقل من 48 ساعة على استشهاد الصحفية إسلام نصر الدين مقداد وطفلها، الليلة، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا غرب المدينة.

ويتعمد الاحتلال استهداف الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل ممنهج، في محاولة لإسكاتهم ومنعهم من نقل الحقيقة للعالم.

ومنذ بداية حرب الإبادة المستمرة على غزة، في 7 أكتوبر2023، ارتقى أكثر من 210 صحفيين وأصيب المئات بجروح.