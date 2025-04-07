الإعلامي الحكومي: استشهاد 210 صحفيين منذ بدء حرب الإبادة

ارتفع عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 210 شهداء، وذلك بعد استشهاد الصحفي حلمي الفقعاوي الليلة الماضية، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان تلقته "الرسالة نت"، أن عدد الشهداء الصحفيين ارتفع بعد ارتقاء الشهيد الصحفي الفقعاوي، في جريمة قصف خيمة للصحفيين قرب مستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة.

وأوضح المكتب الإعلامي أن الشهيد الفقعاوي كان يعمل يعمل صحفياً في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية.

كما استشهد في الاستهداف ذاته الشاب يوسف الخزندار، إضافة لإصابة 9 صحفيين كانوا في المكان المستهدف وفي محيطه، ونتمنى لهم الشفاء العاجل، والجرحى الصحفيين هم: حسن اصليح، وأحمد منصور، وأحمد الأغا، ومحمد فايق، وعبد الله العطار، وإيهاب البرديني، ومحمود عوض، وماجد قديح، وعلي اصليح.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي استهداف وقتل واغتيال الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين، داعيًا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمّل "الإعلامي الحكومي" الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء الوحشية.

وطالب المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية، والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة.

كما طالب بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.

وأظهرت مقاطع مصورة لاشتعال النيران في خيمة الصحفيين الليلة الماضية عقب عملية القصف، حيث يوثق المقطع المروّع اشتعال النيران بالزميل الصحفي أحمد منصور داخل الخيمة، ووصفت إصابته بالخطيرة.

ويظهر الصحفي في المقطع الذي التقطه أحد المصورين هناك، وقد تفحّم جسده ومن حوله النيران مشتعلة عقب عملية القصف.

ويتعمد الاحتلال استهداف الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل ممنهج، في محاولة لإسكاتهم ومنعهم من نقل الحقيقة للعالم.

ودخلت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، يومها الـ 22 على التوالي، وسط عمليات قصف مكثفة، تركزت وسط القطاع وجنوبه، إضافة إلى إنذارات بإخلاء عدة مناطق، وإجبار المدنيين على النزوح منها.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف حرب الإبادة الجماعية في 18 مارس/ آذار 1335 شهيد، و3297 إصابة، وفق آخر تقارير وزارة الصحة.

وارتفعت إجمالي حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50 ألفاً و695 شهداء، و115 ألفاً و338 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.