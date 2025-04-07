استشهاد 7 مدنيين بينهم أطفال في قصف جوي على تكية خيرية في منطقة المواصي بغزة

استشهد 7 مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال، في قصف جوي استهدف تكية خيرية في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. الهجوم أسفر عن سقوط شهداء من عائلة واحدة ومنهم:

دعاء جمعة محمد يحيى (طفلة). محمد رائد مطيع عرفات. بلسم يحيى سويلم الكريمي (طفل). محمود سويلم سلمي الكريمي. يحيى سويلم سلمي الكريمي. محمود عبد الرحمن محمد عقل. دعاء محمد حامد أبو جامع (طفلة).

الضحايا كانوا في التكية الخيرية عند استهدافها من قبل الطائرات الحربية (الإسرائيلية)، حيث كانت التكية تستخدملطبخ وتقديم الطعام للنازحين في ظل العدوان المستمر. هذا الهجوم يأتي في وقت تتواصل فيه الهجمات الجوية على مختلف أنحاء قطاع غزة، مما يضاعف من معاناة السكان المدنيين الذين يواجهون تحديات إنسانية كبيرة جراء التصعيد العسكري.

المجزرة التي خلفتها الغارة أكدت على استمرار استهداف المدنيين الأبرياء في خرق صارخ للقوانين الإنسانية الدولية التي تمنع استهداف الأعيان المدنية والمرافق التي توفر الحماية للمواطنين.