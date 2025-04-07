ارتفاع نسبة الوفيات بين مرضى الفشل الكلوي في قطاع غزة

أكد مسؤول في وزارة الصحة أن نسبة الوفيات بين مرضى الفشل الكلوي في قطاع غزة قد ارتفعت إلى 42% من إجمالي المرضى، نتيجة الظروف الصعبة التي يعاني منها القطاع جراء العدوان المستمر. وأوضح المسؤول أن عدد مرضى الفشل الكلوي انخفض بشكل كبير من 1150 مريضًا قبل اندلاع الحرب إلى أقل من 700 مريض حاليًا، بسبب صعوبة الوصول إلى العلاج في ظل استمرار القصف والحصار.

وأشار إلى أن عدد جلسات غسيل الكلى قد انخفض بشكل ملحوظ من 12 مرة أسبوعيًا إلى مرتين فقط في الأسبوع، نتيجة نقص المعدات والأدوية اللازمة، مما زاد من معاناة المرضى ورفع معدلات الوفيات بينهم. كما أضاف المسؤول أن هناك خطورة كبيرة على مرضى القلب في قطاع غزة بسبب نقص الأدوية الضرورية، بالإضافة إلى عدم توفر أدوات عمليات القسطرة القلبية، مما يهدد حياتهم بشكل جدي في ظل الظروف الحالية.