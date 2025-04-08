التجمع الإعلامي الفلسطيني ينعي أحمد منصور ويطالب بحماية الصحفيين

نعى التجمع الإعلامي الفلسطيني الزميل الصحفي أحمد منصور، الذي استشهد فجر أمس الإثنين متأثرًا بإصابته الخطيرة وحروقه البليغة جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة للصحفيين بجوار مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. واعتبر التجمع أن هذا الهجوم يُعد واحدًا من أفظع جرائم الحرب ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

ومع استشهاد الصحفي أحمد منصور، يرتفع عدد شهداء الحركة الإعلامية في القطاع إلى 211 صحفيًا وصحفية، إضافة إلى إصابة واعتقال العشرات منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأكد التجمع الإعلامي الفلسطيني في بيانه أن استهداف الاحتلال لخيمة الصحفيين في خان يونس هو جريمة ضد الإنسانية تضاف إلى سجل الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، والتي تهدف إلى إخفاء الحقيقة وطمس السردية الفلسطينية.

وطالب التجمع الاتحادات والمنظمات الإعلامية والحقوقية في جميع أنحاء العالم بالتدخل العاجل لوقف هذه الجرائم، واتخاذ تدابير فعالة لحماية الصحفيين وضمان سلامتهم استنادًا للقوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.

كما دعا إلى التحرك الفوري لوقف جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة، وملاحقة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية كـ "مجرمي حرب"، ومحاسبتهم على إرهابهم المنظم ضد الصحفيين الذين يواجهون حقيقة الاحتلال.