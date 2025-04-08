استشهاد الصحافي أحمد منصور يرفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 211

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي عن ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين في قطاع غزة إلى 211 صحفيًا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على القطاع. جاء ذلك عقب الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي باستهداف خيمة للصحفيين قرب مستشفى ناصر في محافظة خان يونس، مما أسفر عن استشهاد الصحفي حلمي الفقعاوي، وكذلك الصحفي أحمد منصور الذي استشهد اليوم متأثرا بجراحه جراء القصف المباشر للخيمة.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف الصحفيين الفلسطينيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي، داعيًا الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وجميع الأجسام الصحفية حول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة.

كما حمل المكتب الاحتلال الإسرائيلي، والإدارة الأمريكية، والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، ألمانيا، وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم الوحشية.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي بالتحرك بشكل جدي لإدانة جرائم الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية، وكذلك ممارسة الضغط الفعال لوقف جريمة الإبادة الجماعية وحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة.

وفي ختام بيانه، تمنى المكتب الإعلامي الحكومي الشفاء العاجل للصحفيين الجرحى، ودعا الله أن يرحم الشهداء الصحفيين ويسكنهم فسيح جناته، مع تقديم التعازي لذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية.