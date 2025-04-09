الجهاد الإسلامي تدين جريمة الاحتلال في حي الشجاعية شرق غزة

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم، المجزرة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 80 شخصًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، جراء قصف همجي استهدف مجمعًا سكنيًا مكتظًا بالمدنيين العزل.

ووصفت الحركة ما جرى بالجريمة المروعة، معتبرة أن مزاعم الاحتلال باستهداف "مجموعة قيادية تابعة لحركة حماس" هي ذريعة واهية تهدف لتبرير الجريمة، التي تضاف إلى سجل الإبادة المستمر في قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف.

وأكدت الحركة أن هذا القصف الوحشي على حي سكني يعج بالأطفال والنساء يُعد جريمة حرب موصوفة بموجب القانون الدولي، مشيرة إلى أن تصعيد الاحتلال في استهداف المدنيين يعكس العقلية الإجرامية التي تدير آلة الحرب الصهيونية.

وأشارت الحركة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وحليفته الإدارة الأمريكية يتحملان المسؤولية الكاملة عن هذه المجزرة، مطالبةً المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية ووضع حد لهذه المجازر المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وشددت حركة الجهاد الإسلامي على أن استمرار الاحتلال في ارتكاب هذه المجازر دون محاسبة من المجتمع الدولي هو بمثابة إعلان موت للضمير الإنساني ويؤكد استمرارية دائرة العنف التي يواجهها الشعب الفلسطيني.