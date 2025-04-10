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إصابات بالرصاص والغاز خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة في نابلس

مخيم بلاطة.jpeg
مخيم بلاطة.jpeg

الرسالة نت

 أصيب مساء الأربعاء سبعة مواطنين فلسطينيين بجروح مختلفة، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي خلال اقتحامها المتواصل لمخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس.

وقال  مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، إن الطواقم الطبية تعاملت مع سبع إصابات، من بينها خمس بالرصاص الحي تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإصابتان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وأشار  إلى أن طفلاً أصيب في وجهه بعد إصابته بشكل مباشر بقنبلة غاز أطلقتها قوات الاحتلال، كما تعرض خمسة مواطنين لإصابات بالرضوض نتيجة اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب. وفي الوقت ذاته، أصيب نحو خمسين مواطناً بحالات اختناق حادة بفعل استنشاق الغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقته القوات بكثافة في أرجاء المخيم.

وأضاف أن طواقم الهلال الأحمر قامت بإخلاء 21 حالة مرضية من داخل المخيم، من بينها أربعة أطفال، ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية اللازمة.

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