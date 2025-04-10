اعتقال 15 مواطنًا فلسطينيًا في حملات مداهمة واسعة بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس 15 مواطنًا فلسطينيًا من مختلف مناطق الضفة الغربية، بينهم صحفي من مدينة نابلس، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

من بين المعتقلين، تم اعتقال الصحفي سامر خويرة، مقدم البرامج في إذاعة "هوا نابلس" المحلية، بعد مداهمة شقته السكنية في منطقة "شارع عصيرة" في نابلس. وتم نقله إلى جهة غير معلومة. يذكر أن خويرة هو أيضًا طالب ماجستير في تخصص السينما في جامعة النجاح الوطنية.

كما تم اعتقال الشاب منتصر عمبر بعد دهم منزل عائلته في مخيم عسكر الجديد للاجئين شرقي نابلس، والشاب سعيد أبو سرية من منزله في حي المساكن الشعبية جنوبي المدينة. وكذلك، تم اعتقال الشاب عماد حلاوة (جوجو) من منزله في حي درج العقبة بعد مداهمة البلدة القديمة في نابلس ونشر الجنود في حارة العقبة ومحيط المسجد الصلاحي الكبير.

وفي بلدة بدرس غرب رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب رسلان عبد الباسط عوض بعد اقتحام منزل عائلته، كما اعتقلت الشاب قصي سائد سند من منطقة قبة راحيل شمالي بيت لحم بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد يوسف البو، والشاب عدي عصام البو، عقب دهم منزليهما في بلدة حلحول، إضافة إلى اعتقال أنس الرجوب من منزله في بلدة دورا جنوب غربي الخليل. كما طالت الاعتقالات الشاب فالح خصيب من قرية عارورة، ومحمد عيسى من دير غسانة شمال غرب رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال أيضًا الطفل وسيم سامر عقل من قرية المغير شمال شرقي رام الله، والشبان: بلال يوسف من بلدة كوبر شمال رام الله، وعلي ريان من قراوة بني حسان شمال غربي سلفيت، وحسن خضر من مدينة جنين.

وفي حادث آخر، تعرض الصحفي محمد تركمان للاعتداء من قبل مستوطنين في منطقة بيتللو غرب رام الله، حيث هاجموا مركبته في وقت متأخر من الليل، ما أسفر عن أضرار مادية في السيارة دون أن يُصاب بأذى.

وفي السياق نفسه، انسحبت قوات الاحتلال صباح اليوم الخميس من مخيم بلاطة للاجئين شرقي نابلس بعد نحو 25 ساعة من العدوان العسكري على المخيم.