علماء المسلمين للرسالة: دعوات لمظاهرات غضب غدا الجمعة نصرة لغزة

جددّ عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين د. محمد الصغير؛ تأكيده على فتوى الاتحاد حول ضرورة الانخراط في الجهاد والقتال ضد قوات الاحتلال؛ ونصرة لغزة التي تتعرض لحرب إبادة.

وقال الصغير لـ"الرسالة نت": "العرب جميعا هم مستهدفون من دولة الاحتلال؛ ومن لن يقاتل اليوم بذريعة أن الحرب لم تطل بلده؛ سيحارب مرغما غدا؛ فهذا العدو يضع في صلب أهدافه السيطرة على كل المنطقة ولن يسلم أحدا من عدوانه".

وأضاف : "الفتوى هذه صريحة وواضحة بضرورة تحرك الجميع لردع العدوان؛ لأنّ الشعوب اليوم تدرك بأنها المستهدفة في سياق هذه الإبادة؛ وأنّ مسألة العدوان على مصر والأردن مسألة وقت فقط؛ فهو اليوم يعتدي على سوريا ولبنان؛ ويعمل على إبادة غزة والضفة؛ وغدا لن يتردد في استكمال عدوانه في الداخل المحتل وفي القدس أيضا لن يتردد في حسم أطماعه هناك".

وتابع: "الفتوى الشرعية ليست عدوانا على أحد؛ بل هي لردع العدوان؛ وكل الذين خرجوا ليدينوا الفتوى؛ هؤلاء لن ينحازوا لشعوبهم عندما تذبح على يد الآلة الصهيونية؛ وربما لن يكون مفاجئًا أن يكون بعض من حاخامات الفتوى اليهودية".

وأكدّ الصغير ضرورة مواصلة دعوات الغضب يوم غد الجمعة نصرة لغزة؛ "أضعف الإيمان إن لم ترد القتال؛ أن تخرج لترفع صوتك عاليا، وتعبر عن رفض إبادة إخوانك في غزة".

وقال إن التاريخ يكتب بمداده؛ ويصنف المواقف؛ ولا شك أن الصمت تجاه ما يجري في غزة؛ سيكتبه التاريخ في أسوأ صفحاته".