خطيب الأقصى للرسالة: الأعياد اليهودية تضع الأقصى بخطر وجودي



أكدّ خطيب المسجد الأقصى المبارك د. عكرمة صبري؛ أنّ الاحتلال يستغل أعياده التوراتية؛ من أجل إلحاق أذى وجودي بالمسجد الأقصى المبارك؛ خاصة مع قدوم ما يسمى بـ"عيد الفصح"، ومحاولة توظيف هذه الأعياد لاقتحامات الأقصى.

ومن المقرر أن تنطلق مراسم عيد الفصح العبري؛ يوم غد السبت؛ في ظل إجراءات عسكرية غير مسبوقة؛ عزلت بموجبها دولة الاحتلال مدينة القدس؛ وطوقتها بعشرات الآلاف من الجنود والعساكر؛ ومنع الفلسطينيين الوصول للأقصى.

وقال صبري لـ"الرسالة نت" إنّ هذه الأعياد تحولت لاستعراض عسكري إسرائيلي داخل باحات الأقصى ومدينة القدس؛ في محاولة لاستعراض ما تسمى بـ"السيادة الإسرائيلية" في المدينة.

وتابع: "لا يستطيع الاحتلال أن يعيش إلّا من خلال افتعال الأزمات والمشاكل، وكل شيء متوقع وعلينا أن نكون حذرين متنبهين في هذا العيد".

وأوضح أن اليهود لا علاقة لأعيادهم بالمسجد الأقصى المبارك؛ "هو إسلامي خالص؛ ولا يوجد أي عيد من أعيادهم ارتباط بمناسبات لها علاقة بالمسجد الأقصى".

وبين صبري أن ما تقوم به دولة الاحتلال هو اطلاق يد الجماعات المتطرفة؛ لمساعدتها في فرض واقع يحسم الوضع في المسجد الأقصى المبارك بشكل خاص ومدينة القدس بشكل عام.

وشددّ صبري على أن حكومة اليمين المتطرف؛ وضعت الأقصى واحد من أهدافها التي تسعى لحسم وضعه التاريخي والجغرافي وهويته الدينية؛ مستغلة الظرف السياسي العام الذي تمر به القضية والمنطقة بأسرها.

وتابع: "هذا فقط يفجر الأوضاع؛ ولا يحقق مطامع اليمين المتطرف؛ الذي يقود المنطقة لمزيد من الأزمات"؛ مشددا على أن كل ما يحدث لا يمكنه تغيير الوضع أو التأثير فيه؛ "سيظل الأقصى إسلاميا عربيا ولن يكون يوما غير ذلك".