أبو شحادة: نتنياهو سيناور في المفاوضات حتى تموز القادم

قال سامي أبو شحادة رئيس حركة التجمع الديمقراطي الفلسطيني بالداخل وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق؛ إنّ رئيس وزراء الاحتلال بينامين نتنياهو يناور سياسيًا في المفاوضات؛ لكسب الوقت حتى بداية عام 2026؛ لضمان استمراريته في رئاسة الحكومة.

وأوضح أبو شحادة لـ"الرسالة نت"، أنّ نتنياهو يناور في مراحل الصفقة الثلاث؛ لكسب الوقت؛ وسيظل يناور في المرحلة الثانية حتى تموز القادم؛ وهي موعد عطلة الكنيست التي تستمر حتى أكتوبر المقبل.

وبين أنّ هذه المدة كافية ليتجاوز نتنياهو أي تهديد يعترض حكومته خلال هذه الفترة؛ ويضمن بالحد الأدنى بقائه حتى بداية 2026م؛ خاصة وأن كل مرحلة تتضمن ست أسابيع.

وأكدّ أن الجمهور (الإسرائيلي) يراهن بشكل أساسي على الموقف الأمريكي؛ "لأول مرة في تاريخ دولة الاحتلال؛ يخاطب المجتمع رئيسا أمريكيا بشكل مباشر لحل أزمة تعترضه".

وذكر أن تقديرات المجتمع الإسرائيلي؛ وجود موقف أمريكي لدى الرئيس دونالد ترامب؛ يتعارض مع رغبة نتنياهو في استمرار الحرب بغزة؛ وموقف يعارضه أيضا في المفاوضات الإيرانية الامريكية.

وبموجب الاتفاق الذي ابرم في التاسع عشر من يناير 2025؛ يقضي وقف اطلاق النار عبر ثلاثة مراحل؛ في ظل انتهاكات إسرائيلية متواصلة؛ تنكر الاحتلال 80% من التزاماته.

ثم واصل اطلاق النار تجاه القطاع في مجازر مروعة؛ استشهد فيها المئات من أبناء شعبنا.